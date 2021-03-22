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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Суд арестовал пятерых обвиняемых по делу губернатора Пензенской области

Решение в отношении шестого фигуранта будет оглашено 23 марта
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (справа) Снимок с видео/Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (справа)
© Снимок с видео/Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще четверых обвиняемых, решение в отношении шестого фигуранта дела экс-сенатора Бориса Шпигеля будет оглашено 23 марта.

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Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия о заключении под стражу до 20 мая в отношении Белозерцева и еще четверых обвиняемых по делу. Срок задержания Бориса Шпигеля продлен до 23 марта, принятие решения в его отношении отложено на 23 марта на 15:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичДело в отношении Ивана Белозерцева
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