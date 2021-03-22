Суд арестовал пятерых обвиняемых по делу губернатора Пензенской области

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще четверых обвиняемых, решение в отношении шестого фигуранта дела экс-сенатора Бориса Шпигеля будет оглашено 23 марта.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворены ходатайства следствия о заключении под стражу до 20 мая в отношении Белозерцева и еще четверых обвиняемых по делу. Срок задержания Бориса Шпигеля продлен до 23 марта, принятие решения в его отношении отложено на 23 марта на 15:00 мск", - сказала собеседница агентства.