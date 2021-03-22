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Обновлено 

Ребенок погиб в результате схода лавины в Мурманской области

По данным СК, реанимировать его не удалось
© Нозим Каландаров/ТАСС, архив

ТАСС, 22 марта. Девочка, оказавшаяся под снегом в результате схода лавины в Мурманской области, погибла несмотря на усилия по реанимации. 

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК по региону.

"Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, девочка погибла", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выдвинулись спасатели, включая кинологов. Всего в работах по поиску и спасению приняли участие 53 человека 18 единиц техники и 11 снегоходов. После того, как ребенок был найден, спасатели проводили реанимационные мероприятия, однако вернуть ребенка к жизни не удалось.

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