Пожарные ликвидировали возгорание в шахте в Белгородской области

ТАСС, 22 марта. Возгорание транспортировочной ленты проходческого комбайна в шахте в поселке Яковлево Белгородской области ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания были задействованы 52 человека и 16 единиц техники.

Утром 21 марта в шахте рудника глубиной 378 метров в поселке Яковлево Белгородской области, который принадлежит Яковлевскому ГОК, загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна. В целях обеспечения безопасности из шахты эвакуировали 277 человек, пострадавших нет, работа рудника временно приостановлена.

Прокуратура региона начала проверку соблюдения на предприятии законодательства о промышленной безопасности.