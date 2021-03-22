Обвиняемые по делу экс-сенатора Арашукова закончили ознакомление с материалами

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Обвиняемые по делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова закончили ознакомление с материалами, в скором времени дело передадут в прокуратуру. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Арашукова Владимир Постанюк.

"Мой подзащитный фактически завершил ознакомление, завтра он подпишет соответствующий протокол. Мы были самые последние, все остальные ознакомились ранее. Теперь следствие будет составлять обвинительное заключение. Оно займет не менее пяти томов. Но, думаю, к концу этой недели или на следующей дело передадут в прокуратуру с обвинительным заключением", - сказал защитник.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец, Рауль Арашуков, является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Арашуковым уже предъявили обвинение в окончательной редакции.