В Мурманской области организуют вывоз детей, попавших под снежный завал

МУРМАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области установили связь с туристической группой, попавшей под снежный завал в Мурманской области, сейчас основная задача - организовать их вывоз с места ЧП, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Участники лыжного похода из Санкт-Петербурга попали под снежный завал в районе ручья Маннепахк. Под снегом оказались трое подростков. Двоих откопали быстро, 13-летнюю девочку искали дольше, к сожалению, она погибла. Сейчас главное - вывезти остальных детей. Связь с группой установлена", - сообщил Чибис в Instagram.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС региона, в работах задействованы два эшелона спасателей. "Прорабатывается вопрос эвакуации детской группы. К месту ЧП направляются спасатели" - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону также добавили, что в группу входят дети от 10 до 15 лет. "Туристическая группа <...> из Санкт-Петербурга, руководитель: Смирнов С. В. В составе [группы] было 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние в возрасте от 10 до 15 лет. С родственниками девочки, попавшей под снежную массу, работают психологи МЧС России", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, группа туристов была зарегистрирована на маршрут в Хибинах Мурманской области. В 18:00 от них поступила информация о том, что при сходе лавины под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались.

На место происшествия выдвинулись спасатели, включая кинологов. Всего в работах по поиску и спасению приняли участие 53 человека 18 единиц техники и 11 снегоходов. После того, как ребенок был найден, спасатели проводили реанимационные мероприятия, однако вернуть девочку к жизни не удалось.

СУ СК РФ по области возбудило уголовное дело п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека").

В данную новость были внесены изменения (22:38) - добавлена информация МЧС