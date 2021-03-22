Попавшая под лавину в Хибинах тургруппа двигалась самостоятельно спланированным маршрутом

ТАСС, 22 марта. Туристическая группа, которая оказалась в районе снежного завала в Хибинах в Мурманской области, шла по самостоятельно спланированному маршруту, сообщили журналистам в Следственном управлении СК РФ по региону.

"Установлено, что в дневное время <...> туристическая группа, двигаясь на лыжах по самостоятельно спланированному маршруту, в нескольких км от станции Имандра в Оленегорском районе, попала под обрушение снежного карниза", - сказано в сообщении.

Туристы обеспечены питанием

По данным регионального ГУ МЧС, группа обеспечена питанием. "Состояние участников тургруппы удовлетворительное. Они разбили лагерь, обеспечены питанием. По распоряжению главы Мончегорска детей ждет автобус, который привезет их в местную гостиницу, там они смогут отдохнуть, поесть. Сроки окончания эвакуации назвать пока сложно, так как вторая группа спасателей еще в пути", - сообщил собеседник агентства. Вторая группа спасателей еще не добралась до места ЧП, ввиду труднодоступности и удаленности места происшествия.

Туристическая группа из Петербурга состоит из 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние в возрасте от десяти до 15 лет. В результате ЧП один ребенок погиб.

СУ СК РФ по области возбудило уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека").

По данным ГУ МЧС Мурманской области, группа туристов была зарегистрирована на маршрут в Хибинах. В 18:00 от них поступила информация о том, что при сходе лавины под ней оказались трое несовершеннолетних детей. Как уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, двоих откопали быстро, 13-летнюю девочку искали дольше, обнаружив, проводили реанимационные мероприятия, но спасти ее не удалось.

В данную новость были внесены изменения (22:34) - добавлена информация МЧС