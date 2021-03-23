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Дело в отношении Ивана Белозерцева
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Имущество губернатора Пензенской области могут арестовать в рамках дела о взятках

По данным источника в правоохранительных органах, наложить арест могут на машины, счета, дорогостоящие часы и недвижимость
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (в центре) Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (в центре)
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Имущество губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в том числе обнаруженные у него деньги, может быть арестовано в рамках расследования уголовного дела о взятках. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В качестве обеспечительной меры на имущество губернатора и других фигурантов дела может быть наложен арест. В частности, суд по ходатайству следствия может арестовать машины, счета, дорогостоящие часы, деньги, а также недвижимость", - сказал источник. Он пояснил, что статья о получении взятки, помимо лишения свободы, предусматривает наказание в виде штрафа, кратного сумме взятки.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, среди которых почерковедческая, экономическая, дактилоскопическая, оценочная и фоноскопическая. "В рамках предварительного следствия уже назначены комплексные экспертизы", - пояснил источник.

Басманный суд Москвы, помимо губернатора Белозерцева, арестовал в понедельник жену экс-сенатора Бориса Шпигеля Евгению, сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. Экс-сенатор Шпигель был увезен из суда на "скорой" в связи с ухудшением состояния здоровья.

Все обвиняемые были задержаны в воскресенье. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей. В зависимости от роли каждого фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве").

В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. В понедельник Следственный комитет России предъявил им обвинение.

В новость были внесены изменения (02:05 мск) - добавлены подробности

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РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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