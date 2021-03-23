WSJ: шесть человек погибли при стрельбе в Колорадо

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в понедельник в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в супермаркете в городе Боулдер (штат Колорадо). Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, в числе погибших есть полицейский. Газета отмечает, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавшего. Местная полиция эти данные пока не подтверждает. Американские телеканалы показали кадры, на которых видно, как полицейские выводят из здания супермаркета обнаженного по пояс человека - предположительно, стрелка.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский президент Джо Байден уже проинформирован о случившемся. "Президент был проинформирован о стрельбе в Колорадо, его команда будет держать его в курсе по мере развития событий", - написала Псаки у себя в Twitter.

Ранее в Twitter полицейского управления Боулдера сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers. Позднее стрелок переместился в здание магазина. Не исключено, что у нападавшего были сообщники.