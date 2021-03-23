Объявленная погибшей под снежной лавиной в Заполярье девочка жива

ТАСС, 23 марта. Девочка 2008 года рождения, которую считали погибшей при сходе снежной лавины в Мурманской области, жива. Она находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Министерстве информационной политики Мурманской области.

"Девочка жива, но со слов прибывших спасателей, [ее] состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС Мурманской области, группа туристов из 16 человек была зарегистрирована на маршрут в Хибинах Мурманской области. В 18:00 от них поступила информация о том, что при сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались. Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка.