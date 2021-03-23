В Красноярском крае продали четыре муниципальных здания в 87 раз дешевле рынка

КРАСНОЯРСК, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края обязала власти города Зеленогорска устранить нарушение в виде продажи четырех муниципальных зданий в 87 раз дешевле рыночной стоимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры во вторник.

"Прокуратура ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) г. Зеленогорск выявила нарушения при продаже муниципального имущества по цене в 87 раз меньше его рыночной стоимости", - говорится в сообщении ведомство.

По информации прокуратуры, в декабре 2020 года комитет по управлению имуществом администрации города выставил на торги четыре здания общей площадью 3,3 тыс. кв. м и рыночной стоимостью 4,1 млн рублей. Торги проводились без объявления цены. На торги поступила заявка индивидуального предпринимателя, предложившего цену в 46,8 тыс. рублей.

Члены конкурсной комиссии приняли предложения, хотя по закону могли отклонить его. В адрес главы города внесено представление об устранении нарушения.