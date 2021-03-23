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Самолет Новосибирск - Хабаровск вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания пассажира

Его передали медицинским службам

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Новосибирска в Хабаровск утром во вторник, вернулся в аэропорт отправления из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"На борту воздушного судна был больной пассажир, которому в районе Кемерово стало хуже. Экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета", - сказала собеседница агентства.

Посадка прошла в штатном режиме. Пассажир был передан медицинским службам, самолет отправился в пункт назначения.

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РоссияХабаровский крайНовосибирская область
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