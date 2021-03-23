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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Слушание по обжалованию приговора срочнику Шамсутдинову состоится 21 апреля

Ранее его приговорили к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Апелляционный военный суд 21 апреля рассмотрит жалобы на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой восемь человек погибли, двое пострадали, следует из материалов суда.

21 января суд приговорил рядового срочной службы к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. На приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну подал адвокат потерпевших, еще две - представители срочника. 

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РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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