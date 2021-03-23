Спасательный вертолет не смог приземлиться в месте схода лавины в Мурманской области

МУРМАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Спасательный вертолет не смог приземлиться в месте ЧП, где сошла лавина в горах Мурманской области, в снежный плен попала туристическая группа. Вертолет вынужден был вернуться в Мончегорск, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"Вертолет не смог приземлиться в месте ЧП из-за рельефа местности - там склон горы, котлован. Поэтому он улетел обратно в Мончегорск", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

По данным МЧС, готовится другая спасательная операция. На месте уже находится первый аварийно-спасательный отряд из Мончегорска.

В свою очередь глава региона Андрей Чибис сообщил, что спасатели эвакуируют детей на снегоходах. "Сейчас идет эвакуация детей снегоходами до точки сбора. На автобусе их привезут в Мончегорск. Для них подготовлены места размещения, питание, мобилизованы медики. Лагерь находится в труднодоступном месте, спасатели прорывались к детям всю ночь", - написал Чибис на своей странице "ВКонтакте".

По данным главы региона, как только позволили погодные условия, из Мурманска вылетел вертолет для эвакуации девочки, которую считали погибшей, ночью выяснилось, что девочка жива, но в крайне тяжелом состоянии. "К сожалению, медики, успевшие добраться до лагеря в это же время, зафиксировали смерть. Вертолет вернулся на базу. Соболезную родным и близким погибшей. С родителями работают психологи МЧС. Из Санкт-Петербурга в Мурманск вылетает папа девочки", - добавил Чибис.

Сход лавины произошел в районе ручья Маннепахк вечером в понедельник. Как сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, под завалом оказались трое подростков, двоих быстро извлекли оттуда, они живы. По данным следственного управления СК по региону, третьего подростка - девочку 2008 года рождения - медики объявили погибшей.

По уточненным данным СК, в организованную туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых. В Мончегорске организован штаб для координации спасательной операции, для детей подготовлены места размещения. Для оказания помощи, которая может потребоваться детям, мобилизованы медицинские работники. В спасательных работах задействованы два эшелона спасателей.

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