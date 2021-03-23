Захватившему заложницу в Северодвинске мужчине предъявили обвинение

АРХАНГЕЛЬСК, 23 марта. /ТАСС/. Мужчине, который 11 марта захватил заложницу в Северодвинске, предъявили обвинение. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 54-летнему жителю деревни Лая Приморского района Архангельской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника, совершенный с применением оружия"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия") и ч. 1 ст. 223 УК РФ ("Незаконная переделка огнестрельного оружия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 марта 2021 года обвиняемый по месту жительства в деревне Лая Приморского района при помощи подручного инструмента переделал приобретенное у неустановленного лица гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-17 16-го калибра в обрез с целью дальнейшего использования для устрашения при захвате заложника.

На следующее утро обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился обрезом и прибыл в офис микрокредитной организации на улице Ломоносова в Северодвинске. Он заблокировал входную дверь, ограничив передвижение 21-летней сотрудницы, и потребовал вызвать руководство для решения вопроса по его займу. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. После подтверждения информации о захвате заложника на место происшествия незамедлительно прибыли представители региональных подразделений СК, ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС, прокуратуры города Северодвинска. В ходе переговорного процесса сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали офицеры СОБР Росгвардии и передали полиции.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям коллекторов, если данные мужчиной в ходе допроса показания найдут свое подтверждение. Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону.