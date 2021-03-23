В Саратовской области ликвидировали разлив топлива из нефтепровода

САРАТОВ, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали последствия утечки топлива из нефтепровода, которая произошла в Саратовской области 20 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сбор и вывоз грунта завершен, объявлена ликвидация", - сказала собеседница агентства.

Утечку нефти в Пугачевском районе обнаружили в субботу в ходе патрулирования линейной части магистрального нефтепровода. Площадь разлива составила около 700 кв. м. На месте выполнялись работы по очистке грунта, сбору и вывозу нефти. Угрозы загрязнения водоемов не было.

Глава Саратовской области Валерий Радаев поручил руководству министерства природных ресурсов и экологии создать специальную комиссию для оценки ущерба аварии.