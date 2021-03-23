Тела пожилой женщины и ее сына обнаружены в квартире в центре Москвы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пожилая женщина и ее сын найдены мертвыми в квартире дома на улице Шаболовке в центре Москвы, полиция по этому факту начала проверку. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"22 марта в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее соседи не выходят на связь около трех недель. На место прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб, которые после вскрытия двери в квартире дома 18, корпус 2, на улице Шаболовке, обнаружили тела 82-летней женщины и 59-летнего мужчины - матери и сына", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, дверь квартиры была закрыта изнутри, в ходе осмотра никаких повреждений на телах не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила около месяца назад. Соседи рассказали, что мужчина злоупотреблял алкоголем, а его мать страдала провалами в памяти.

"Полиция по данному факту проводит проверку", - добавил источник.