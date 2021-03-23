В ОНК подтвердили, что Белозерцев не признает вину в получении взятки

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не признает вину в получении взятки. Об этом журналистам сообщила член ОНК Марина Литвинович, посетившая его в изоляторе на Петровке.

"Белозерцев нам рассказал, что виновным себя не признает, арест стал для него неожиданностью. Говорит, что претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, что он патриот. Мы попросили, чтобы ему принесли книги, он хочет классику", - рассказала наблюдатель.

Адвокат Белозерцева Алексей Шуварин также подтвердил, что он не признает вину в получении взятки. "На заседании он заявил, что не признает вину, а при допросе дал пояснения на все вопросы следователя. Мы будем обжаловать постановление Басманного суда о его заключении под стражу", - сказал ТАСС адвокат.

У Белозерцева нет жалоб на условия содержания и питание в изоляторе временного содержания на Петровке, отметила Литвинович. "Там сейчас находятся все фигуранты пензенского дела, кроме Шпигеля, который до сих пор в больнице. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев содержится в камере один. Самочувствие у него удовлетворительное, необходимые лекарства ему выдаются. В ИВС он приехал вчера в 22:00. Передачи ему пока не пришли. Обращались с ним корректно, давления не оказывали. Жалоб на условия содержания у него нет", - сказала она.

По ее словам, самочувствие находящейся в этом же ИВС супруги Шпигеля тоже удовлетворительное, передач она тоже пока не получала. "Еще один фигурант дела, Антон Колосков, сказал, что при задержании в Пензе ему не позволили взять лекарства от хронического заболевания, вчера в изолятор ему вызывали скорую помощь из-за того, что у него случился приступ", - отметила правозащитница.

Ранее другой член ОНК Ольга Дружинина заявила ТАСС, что не признает вину и обвиняемый по делу Борис Шпигель. После этого источник в правоохранительных органах сообщил, что Белозерцев отрицает вину в получении взятки. По словам источника, никто из шести фигурантов дела вину не признал.

О деле

Суд, помимо губернатора Белозерцева, арестовал жену экс-сенатора Шпигеля Евгению, сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. Экс-сенатор Шпигель был увезен из суда на скорой в связи с ухудшением состояния здоровья. Все обвиняемые были задержаны в воскресенье. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей. В зависимости от роли каждого фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве").

В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. В понедельник Следственный комитет России предъявил им обвинение.