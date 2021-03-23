В Уфе ребенок выпал с 12-го этажа

УФА, 23 марта. /ТАСС/. Мальчик 2015 года рождения выпал из окна 12-го этажа в Уфе, он госпитализирован. По предварительной информации, ребенок находился дома один, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города во вторник.

"В информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация о том, что из окна 12-го этажа жилого дома 13 на ул. Энтузиастов выпал ребенок. На место выехали экстренные службы города. Прибывшей бригадой скорой помощи мальчик 2015 года рождения был доставлен в больницу. По предварительной информации, в момент происшествия ребенок находился дома один. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Минздрава Башкирии ТАСС сообщили, что у пострадавшего "тяжелая сочетанная травма", его прооперировали.

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