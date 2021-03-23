Женщина предстанет перед судом в Подмосковье за избиение сына

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мытищинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, в течение года избивавшей своего сына. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, - сообщила Врадий. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу".

Женщина обвиняется по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По данным следствия, с июня 2018 по апрель 2019 года женщина в квартире в Мытищах, где она проживала вместе с сыном и супругом, систематически оскорбляла и избивала ребенка. Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в квартире.

Следователями допрошен отец мальчика назначены и проведены психолого-психиатрические и судебно-медицинская экспертизы. В настоящее время ребенок проживает с отцом.