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Дело в отношении Михаила Меня

Михаилу Меню продлили меру пресечения до конца апреля

В отношении экс-губернатора Ивановской области действует запрет определенных действий

МОСКВА, 23 марта./ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции во вторник продлил срок запрета определенных действий экс-губернатору Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню по делу о растрате 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Михаила Меня продлена до 21 апреля", - сказала пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

Также во вторник суд удовлетворил представление Генпрокуратуры о рассмотрении уголовного дела Меня в Москве, а не в Иванове.

Как ранее сообщал его адвокат Мурад Мусаев, срок давности по уголовному делу истекает в апреле.

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РоссияМень, Михаил АлександровичДело в отношении Михаила Меня
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