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У менеджера "Ростелекома" прошли обыски по делу о мошенничестве с тендерами

Александр Варев проходит по делу в статусе свидетеля, сообщил источник
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Силовики провели обыски в загородном доме заместителя директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Александра Варева в рамках уголовного дела о мошенничестве с тендерами в компании. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, менеджер "Ростелекома" проходит по делу в статусе свидетеля.

"Накануне правоохранители при оперативном сопровождении ФСБ провели в загородном доме Варева обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве с тендерами. В ходе следственных действий была изъята бухгалтерская отчетность по тендерам, проведенным в "Ростелекоме", и иные документы, имеющие значение для дела", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Вареву вручена повестка на допрос, который запланирован следователями на 26 марта. Уголовное дело о мошенничестве находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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