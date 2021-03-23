Сообщение о минировании всех школ и детсадов поступило в Люберцы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех школах и детских садах Люберец, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В ФСБ поступило анонимное сообщение о минировании всех школьных и дошкольных учебных заведений Люберец. Оно проверяется", - сказал собеседник агентства.

Подобные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах поступают с января 2020 года. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти и филиалов банков. Все они оказывались ложными.