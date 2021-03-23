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В Дагестане 13 детей госпитализировали с признаками отравления

Младшему из пострадавших - 2,5 года, старшему - 11 лет

МАХАЧКАЛА, 23 марта. /ТАСС/. Тринадцать детей с признаками кишечной инфекции доставили в больницу в Гергебильском районе Дагестана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

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"Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с массовым отравлением несовершеннолетних в Гергебильском районе. По предварительным данным, с 22 марта в Гергебильскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 13 детей в возрасте от 2,5 года до 11 лет", - сообщил собеседник.

По его словам, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Новый инцидент с отравлением в Дагестане стал уже пятым в 2021 году. В январе к врачам обратились более 350 жителей Буйнакска, в феврале произошли случаи отравления жителей села Арани Хунзахского района и в Каспийске - число пострадавших составило 95 и 33 соответственно. В начале марта массовое отравление произошло и в Махачкале: из почти 50 обратившихся к врачам - большинство были дети. Почти во всех случаях причиной отравления стала загрязненная питьевая вода. Возбуждены уголовные дела.

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