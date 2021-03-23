Потерпевшие по делу Соболь о незаконном проникновении в квартиру не явились в суд

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Потерпевшие по делу сотрудницы ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь о незаконном проникновении в жилище не пришли во вторник на судебное заседание. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Перовского районного суда.

"У нас все явились в судебное заседание, кроме потерпевших", - сказала судья Ирина Шилободина. Она спросила, не возражают ли стороны против продолжения слушаний в их отсутствие. Соболь выступила против. "Раз уж они написали на меня заявление в полицию, пусть являются в судебные заседания",- сказала она. Несмотря на это, суд постановил продолжать заседание без них.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру. Она обошла в ней все помещения, снимая свои действия на телефон. Соболь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия).

Ранее сообщалось, что предполагаемый сотрудник спецслужб Константин Кудрявцев, которого Соболь искала в квартире, не проходит свидетелем или потерпевшим по этому делу. Потерпевшими стали теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.

Сейчас она находится под домашним арестом по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции 23 января в Москве.