В ОНК сообщили, что Белозерцев хотел вернуть подаренные Шпигелем часы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев хотел вернуть бизнесмену Борису Шпигелю подаренные им дорогостоящие часы, когда узнал их стоимость. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, посетившая главу региона в ИВС.

"Белозерцев сказал мне, что хотел вернуть часы, когда узнал сколько они стоят, однако не смог этого сделать из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанной с ней самоизоляции",- сказала она. По словам Литвинович, губернатор не сказал, сколько стоят эти часы. По версии следствия, часы стали частью взятки, полученной губернатором от бизнесмена.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, набор из пяти наручных часов, изъятых у главы Пензенской области, стоит 2 млн рублей. "Но в деле есть сведения и об изъятии у него часов стоимостью 5 млн рублей. Какие именно часы он хотел вернуть, неясно", - сказал собеседник агентства.