При пожаре в квартире в Уфе погибли два человека

УФА, 23 марта. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в квартире в многоэтажном доме в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии во вторник.

"Пожар произошел в квартире на 5-м этаже девятиэтажного дома. Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеньями газодымозащитной службы эвакуировано 30 человек, в том числе двое детей. Пожар локализован на площади 12 кв. м, открытое горение ликвидировано в 11:50 (09:50 мск). В ходе тушения на месте пожара обнаружены двое погибших: мужчина и женщина, их личности устанавливаются", - сказано в сообщении.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 09:35 мск, к его тушению привлекались пять единиц техники и 18 человек личного состава МЧС России. Причины пожара устанавливаются.