В Петербурге задержали троих продавцов путевок в несуществующие санатории

ТАСС, 23 марта. Сотрудники полиции при участии Росгвардии задержали троих мужчин, которые подозреваются в хищении денег на продаже туристических путевок в несуществующие санатории. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По оперативным данным, злоумышленники создали порядка десяти сайтов в интернете и страниц в социальных сетях, на которых предлагалось раннее бронирование пребывания в санаториях и пансионатах России, а также государств ближнего зарубежья. Граждан пытались привлечь большими скидками при дистанционной оплате. В основном сайты регистрировались на иностранных серверах со скрытыми IP-адресами. В действительности курортные учреждения, указанные в рекламных объявлениях, не существовали или прекратили свою деятельность", - сказала она.

По словам Волк, псевдоменеджеры отвечали на звонки потенциальных клиентов, либо переписывались с ними в соцсетях с фейковых страниц санаториев. Потерпевшим на электронную почту приходили ваучер, подтверждающий оплату проживания, и договор, которые имитировали подлинные документы. Стоимость такой "путевки" составляла от 20 до 70 тыс. рублей. На подставных лиц оформлялись фирмы-однодневки, на их расчетные счета поступали деньги потерпевших в качестве оплаты за бронирование, затем данные средства похищались.

"На текущий момент установлены 11 эпизодов мошенничества в отношении жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако, по предварительным оценкам, количество потерпевших может достигать 600 человек", - добавила представитель МВД. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ч. 2. ст. 159 УК РФ). В настоящее время фигуранты дела арестованы.