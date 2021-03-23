Патрушев сообщил, что на Урале в 2020 году предотвратили два теракта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Силовики на Урале в 2020 году не допустили ни одного преступления террористической направленности, предотвратили два теракта, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В части, касающейся принятых мер по противодействию созданию ячеек международных террористических организаций, следует отметить, что важным итогом этой работы стало недопущение в 2020 году на территории округа преступлений террористической направленности", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе. "Предотвращено два террористических акта, задержано 25 участников бандформирований", - добавил он.

По словам Патрушева, в УФО было возбуждено 11 уголовных дел в отношении жителей Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, принимавших участие в деятельности международных террористических организаций, заблокирован доступ почти к ста интернет-ресурсам, содержащим материалы террористического характера. Также из незаконного оборота в результате операции, проведенной в Свердловской области, изъято 26 единиц огнестрельного оружия, более 4 кг взрывчатых веществ.

"Кроме того, в рамках мероприятий по предупреждению проникновения на территорию округа террористов выявлены и пресечены 11 каналов незаконной миграции", - добавил Патрушев.

Вместе с тем, в ходе прокурорских проверок в УФО выявлен ряд недостатков в профилактической работе, финансировании региональных и муниципальных программ противодействия терроризму, а также в антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, указал секретарь Совбеза.

"Учитывая, что терроризм продолжает оставаться одной из серьезных угроз безопасности, и не только для нашей страны, важно не ослаблять оперативно-разыскную работу, повысить эффективность выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению этих угроз, больше внимания уделять индивидуальной профилактической работе, особенно среди молодежи", - заключил Патрушев.

Рост экстремистских преступлений

При этом число преступлений экстремистского характера на Урале за прошлый год увеличилось в 2,5 раза, влияние на это оказала в том числе коррупция, сообщил Патрушев

Среди факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения в регионе, он назвал коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, масштабный миграционный поток.

"Как следствие проявления всех обозначенных факторов, в округе в прошлом году в 2,5 раза выросло число преступлений экстремистской направленности", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, многие из таких преступлений связаны с распространением в интернете ксенофобских и пропагандирующих идеологию фашизма материалов.