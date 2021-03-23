СК возбудил уголовное дело после ДТП под Череповцом

ВОЛОГДА, 23 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Череповецком районе Вологодской области после автомобильной аварии с участием легкового автомобиля и пассажирской "Газели", в которой три человека погибли, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

Столкновение Renault Logan и пассажирской "Газели" произошло в понедельник утром на трассе А-114 Вологда - Новая Ладога у моста через реку Суда в Череповецком районе. Три человека погибли, в том числе ребенок, еще девять травмированы, среди них один ребенок.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли люди, среди которых малолетний ребенок, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 марта на автодороге Вологда - Новая Ладога в Череповецком районе, у моста через реку Суда, автомобиль Renault Logan под управлением 52-летнего жителя Кадуйского района выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Газель" местного сельхозпредприятия, которое доставляло осужденных к принудительным мерам из исправительного центра регионального ФСИН к месту работы. Ранее следственное управление СК РФ опровергло ТАСС информацию об участии в ДТП машины ФСИН.

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и его пассажиры: женщина 65 лет и 5-летний мальчик. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили два пассажира легкового автомобиля, в том числе ребенок, а также водитель микроавтобуса и шестеро пассажиров-осужденных, сообщили в следственном управлении.