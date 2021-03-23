Дело Соболь о проникновении в чужое жилье направили на новое рассмотрение в мировой суд

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Перовский суд Москвы по жалобе прокурора отправил на новое рассмотрение в мировой суд уголовное дело активистки Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь о незаконном проникновении в чужое жилище, его рассмотрят по ч. 2 ст. 139 УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил жалобу прокурора и постановил отправить дело в мировой суд Перовского района на новое рассмотрение в ином составе. Дело будет рассматриваться по ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия)", - зачитала постановление судья Мария Смирнова.

Изначально мировой суд назначил рассмотрение дела по ч. 1 этой статьи, которая предусматривает наказание лишь в виде штрафа или исправительных работ. Прокурор обжаловал это, потребовав рассмотреть по ч. 2, она предусматривает до двух лет лишения свободы.

"Речь идет о технической ошибке. Судья мирового суда по ошибке назначил заседание по ч. 1 ст. 139 УК РФ, ведь расследование шло по ч. 2. Сейчас эту ошибку устранили, назначили заседание по ч. 2. Дата нового рассмотрения пока неизвестна", - прокомментировал решение Перовского суда адвокат Соболь Владимир Воронин.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Соболь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия").

Сейчас Любовь Соболь находится под домашним арестом по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе незаконной акции 23 января в Москве.