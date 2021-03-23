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В Тамбовской области убийца школьницы получил 24 года колонии

Мужчина также совершил в отношении девочки сексуальное насилие

ТАМБОВ, 23 марта. /ТАСС/. Тамбовский областной суд приговорил жителя города Котовска к 24 годам тюрьмы за убийство и сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки. Об этом во вторник сообщает прокуратура Тамбовской области.

По версии следствия, вечером 7 марта 2020 года обвиняемый, находясь за рулем автомобиля, увидел 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой с танцев. Он остановился, ударил ее, затащил в машину и отвез в безлюдное место, где сначала надругался над ней, а затем задушил. Тело ребенка он закопал в лесу недалеко от Котовска.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 ("Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием"), п. "б" ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"), ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Суд приговорил виновника к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В поисках ребенка на протяжении четырех суток принимали участие более 600 человек, включая сотрудников МЧС, полицию, следователей, местных жителей, волонтеров.

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