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СК возбудил уголовное дело после отравления детей в Дагестане

По последним данным, в больницы доставили 13 детей

МАХАЧКАЛА, 23 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в Гергебильском районе Дагестана, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", - сообщил представитель пресс-службы.

По предварительным данным следствия, 22 марта в Гергебильскую центральную районную больницу за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 13 детей в возрасте от 2 до 11 лет.

"После оказания медицинской помощи пятеро детей проходят лечение дома, остальные восемь детей - в больнице. Течение заболеваемости проходит в легкой и средней тяжести. Сведения о количестве заболевших уточняются. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и очага инфекции", - добавил собеседник.

Ранее прокуратура Дагестана организовала проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с массовым отравлением несовершеннолетних в Гергебильском районе. По предварительным данным ведомства, с 22 марта в Гергебильскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 13 детей в возрасте от 2,5 года до 11 лет.

Новый инцидент с отравлением в Дагестане стал уже пятым в 2021 году. В январе к врачам обратились более 350 жителей Буйнакска, в феврале произошли случаи отравления жителей села Арани Хунзахского района и в Каспийске - число пострадавших составило 95 и 33 соответственно. В начале марта массовое отравление произошло и в Махачкале: из почти 50 обратившихся к врачам - большинство были дети. Почти во всех случаях причиной отравления стала загрязненная питьевая вода. Возбуждены уголовные дела.

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