На Кубани при опрокидывании автокрана погиб рабочий

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Автокран обрушился во время демонтажа вышки сотовой связи в Каневском районе Краснодарского края, погиб рабочий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Проводились работы по демонтажу вышки сотовой связи. Произошло повреждение автокрана, погиб рабочий", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю добавили, что в связи с инцидентом проводится доследственная проверка. По информации ведомства, днем во вторник производился демонтаж бетонной конструкции, во время которых произошло опрокидывание автокрана. В результате находившийся в кабине мужчина оказался под машиной.

"В настоящее время на месте работают следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты СК РФ по краю, проводится осмотр места происшествия. Совместно с сотрудниками МЧС России принимаются меры к извлечению мужчины из-под обрушившейся конструкции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе порядок соблюдения правил безопасности при производстве данных работ", - сообщили в пресс-службе, отметив, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение.