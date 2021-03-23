СК возбудил дело после жалоб жильцов ростовского "Дома актера"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после участия жильцов "Дома актера" в передаче на Первом канале, где те рассказали о непригодных для жизни условиях в здании, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

22 марта в эфире Первого канала жильцы "Дома актера" в Ростове-на-Дону рассказали о непригодных для жизни условиях в здании: больших трещинах в стенах, плесени и отсутствии теплоснабжения. Вскоре стало известно, что следователи начали проверку в связи с жалобами жильцов, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обстоятельства произошедшего.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Ростовской области по данному факту [проживания людей в "Доме актера" в непригодных для жизни условиях] незамедлительно была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Халатность должностных лиц администрации повлекла за собой нарушение жилищных прав граждан, проживающих в "Доме актера". В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, лица, причастные к преступлению. Также будут приняты меры по восстановлению прав пострадавших людей.