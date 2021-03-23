В Мурманской области началась эвакуация детей, попавших под лавину

"Сейчас первые шесть снегоходов уже пошли на станцию Имандра, груженые, детей утеплили, чтобы доставить вниз к озеру, на железнодорожную станцию Имандра, после чего мы примем решение эвакуировать их в Мончегорск, где тоже все готово, или в Апатиты железнодорожным транспортом, компания "РЖД" нам тоже здесь помогает", - сказал Чибис в эфире телеканала "Россия-24".

По словам губернатора, власти находятся на связи со старшим группы спасателей, которые обеспечивают эвакуацию детей. "По его докладам, состояние детей удовлетворительное. Опытные спасатели поддерживают их", - сообщил Чибис.

Губернатор отметил, что маршрут, которым двигалась детская тургруппа, - достаточно известный и популярный. "Там [в горах], действительно, есть туристический маршрут, он довольно известный, популярный, его часто посещают. По предварительным данным, это не лавина, это [обрушился] козырек на горе с учетом очень сильных ветров, накопления снега и изменений температурного режима. Детали будут устанавливать следователи о законности действий, в том числе старшего группы. Дело уже возбуждено. Сейчас главный вопрос - это спасение детей", - сказал Чибис.

В районе ЧП ухудшилась погода, спасательная операция затянулась. Спасатели пробивались всю ночь к лагерю, где находились дети, и сейчас делают все возможное, чтобы эвакуировать их, отметил он. "Ориентировочно мы планируем, что в 15 часов детей спустят на станцию Имандра, а дальше будем принимать решения, как эвакуировать и каким транспортом. Все варианты для этого подготовлены, все ресурсы мобилизованы - и медицинская помощь, и психологическая, места размещения и питания", - сказал глава региона.