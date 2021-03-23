В Москве возбуждено еще одно дело о падении ребенка со скалодрома

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Тринадцатилетняя девочка упала с восьмиметровой высоты на скалодроме в столичном комплексе ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На скалодроме в спортивном комплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте во время прохождения трассы у мальчика проскользнул трос его 13-летней напарницы, в результате чего она упала с высоты 6-8 метров", - сказал собеседник агентства.

Девочка получила закрытый перелом позвонков тазобедренной и поясничной части и ушиб грудной клетки. Трассу на скалодроме в момент ЧП проходили пять школьников в сопровождении их родителей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности.

На прошлой неделе со скалодрома в ТЦ "Смирновский" на юго-востоке Москвы упал 13-летний подросток, получивший перелом нескольких позвонков. По этому факту также возбуждено уголовное дело.