Арест полковника Черкалина продлили почти на полгода

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) до 8 сентября продлил срок ареста в отношении бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в размере $850 тыс. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Дело Черкалина поступило в МГВС для рассмотрения по существу в начале марта этого года. "Продлить в отношении Черкалина меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 8 сентября 2021 года включительно", - огласил постановление судья Вадим Корчагин.

Сам Черкалин и его адвокат в ходе заседания против продления меры пресечения не возражали. Полковник признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Гособвинение ходатайствало перед судом о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, предусматривающим полное признание подсудимым вины и дачи им показаний, которые могут изобличить других фигурантов дела или раскроют другие преступления.

Суд также до той же даты продлил обеспечительный арест на дорогостоящие часы, обнаруженные в квартире матери Черкалина, на общую сумму более 7 млн рублей. Как следует из судебного постановления, продление ареста мотивировано тем, что до задержания полковник обладал широким кругом полномочий, имел влияние на подчиненных и обвиняется в особо тяжких преступлениях и тяжких преступлениях.

В чем обвиняется

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. Изобличил его бывший сотрудник управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (управление "К") СЭБ ФСБ России Михаил Горбатов, осужденный на 4,5 года колонии по делу о мошенничестве и освободившийся условно-досрочно летом прошлого года.

По второму делу, помимо него, проходят его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко.

Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы.

Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.