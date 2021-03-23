Власти Гергебильского района Дагестана исключили версию отравления детей водой

МАХАЧКАЛА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Гергебильского района Республики Дагестан исключают версию отравления детей водой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"В настоящее время мы отрицаем версию, что отравление детей вызвано именно водой. Потому что они [дети] поступили в больницу именно из тех населенных пунктов, где нет централизованного водоснабжения. Мы также отрицаем версию, что [отравление] могло быть связано с едой в образовательных учреждениях, так как среди [отравившихся] детей есть младенцы", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время специалисты регионального Роспотребнадзора занимаются установлением причины.