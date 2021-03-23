Суд заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств Промсвязьбанка Плиева

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал Батраза Плиева - фигуранта дела о хищении денежных средств ПАО "Промсвязьбанк" в размере более 87,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Батраза Плиева об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ. Он находится в международном розыске", - сказала пресс-секретарь суда.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что по ходатайству следователей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, объявленных в международный розыск. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Данные следствия

В настоящее время расследование по уголовному делу о хищении денежных средств Промсвязьбанка завершено. Его бывшим сотрудникам Николаю Цуканову (вице-президент аппарата правления), Андрею Мукину (руководитель операционного блока), Айгуль Шайхутдиновой (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольге Антоновой (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерине Багряновой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в составе организованной группы в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу 8 бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "Промсвязькапитал", PSB Finance S.A. UNDT, деятельность которых контролировалась Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной. После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и $505,6 млн соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске. Также устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ареста.

По данным следствия, в отношении оказавших им содействие в совершении растраты Дмитрия Иванова, Батраза Плиева, Сергея Зорина, Ивана Пидлужного осуществляется розыск, поскольку они скрылись после совершенного преступления. Следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 млрд рублей, на которое наложен арест. В ближайшее время фигуранты уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела, по завершению которой дело будет передано в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.