Военный суд 5 апреля рассмотрит в особом порядке дело полковника ФСБ Черкалина

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд 5 апреля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в размере $850 тыс. Как уточнил ТАСС адвокат Владимир Михайлов, дело Черкалина рассмотрят в особом порядке, о чем ранее просила Генпрокуратура.

"Следующее заседание назначено на 5 апреля, в 13:00 мск. Судья уже принял решение о рассмотрении дела в отношении моего подзащитного в особом порядке", - сказал адвокат.

Как уточнили ТАСС в суде, судебное заседание пройдет в открытом режиме.

Особый порядок судопроизводства предусматривает полное признание подсудимым вины и дачи им показаний, которые могут изобличить других фигурантов дела или раскроют другие преступления. Он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, при особом порядке суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон, когда стороны назовут справедливый, по их мнению, срок для Черкалина. Возможно, уже на следующем заседании суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Черкалина задержали 25 апреля 2019 года, а 15 мая 2019 года исключили из списка личного состава части. За период службы взысканий не имел, следует из материалов дела. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признан совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин, который инвестирует в строительство жилых домов в столице, а также Игорь Ткач, являвшийся ранее руководителем департамента по надзору за долевым строительством в правительстве Москвы (коммерсанты заявили к Черкалину и двум другим фигурантам исковые требования на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей).

Изобличил полковника Черкалина бывший сотрудник управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли СЭБ ФСБ России Михаил Горбатов, осужденный на 4,5 года колонии по делу о мошенничестве и освободившийся условно-досрочно летом прошлого года.

Фигуранты дела

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По второму делу проходят его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Дело в отношении Черкалина выделено в отдельное производство.

Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестпроектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.