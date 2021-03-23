В Туле бывший участковый полиции получил 4,5 года колонии за изнасилование коллеги

ТАСС, 23 марта. Ленинский районный суд Тульской области приговорил бывшего участкового полиции к 4,5 года колонии по делу о похищении и изнасиловании сотрудницы полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Ленинского районного суда Тульской области от 23 марта 2021 года Намазов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и частью 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Окончательное наказание назначено в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, в конце августа 2020 года, в нерабочее время 27-летний старший лейтенант полиции вывез 31-летнюю женщину, которая является дознавателем и капитаном полиции, в багажнике своего автомобиля в лес в районе деревни Прудное под Тулой, где ее изнасиловал.

Ранее было принято решение об увольнении полицейского со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям.