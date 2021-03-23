В Пензе погиб рабочий при разборе здания торгового центра

ПЕНЗА, 23 марта. /ТАСС/. Рабочий погиб во время демонтажа здания торгового центра в Пензе из-за обрушения бетонной плиты. Следователи возбудили уголовное дело, говорится в сообщении на сайте следственного управления СК по Пензенской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности смерти мужчине вследствие нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, обрушение бетонной плиты произошло при проведении демонтажа здания на улице Попова. Как сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре, проводились работы по разбору здания торгового центра "Велес". Погибший - мужчина 1982 года - участвовал в этих работах, но не был сотрудником компании, которая выполняла демонтаж здания. Потерпевший умер на месте от полученных травм.

"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ", - отметили в пресс-службе следственного управления СК по региону.