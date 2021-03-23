В Астрахани экс-директора УК осудили на 2,5 года после гибели ребенка на детской площадке

АСТРАХАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Астрахани приговорил к 2,5 года колонии бывшего директора управляющей компании, которая отвечала за обслуживание придомовой территории, где на детской площадке погиб десятилетний мальчик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона во вторник.

В августе 2020 года на детской площадке в Ленинском районе Астрахани на ребенка во время игры обрушилась бетонная плита, мальчик умер на месте, две девочки получили травмы.

"Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении бывшего директора управляющей компании. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Суд согласился с государственным обвинителем о виновности директора управляющей компании в совершении преступления и назначил ей наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в официальном сообщении.

Было установлено, что директор УК знала об аварийном состоянии железобетонной "шведской стенки" на детской площадке и игнорировала обращения жильцов дома с просьбой демонтировать конструкцию. Она также не обеспечила безопасность пребывания людей на данной территории, пояснили в прокуратуре. В результате после ливня бетонная стена обрушилась на трех детей, насмерть придавив десятилетнего мальчика.