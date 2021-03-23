Бориса Шпигеля доставили в суд, который решит вопрос о его аресте

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бывший член Совета Федерации, бизнесмен Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, во вторник доставлен в Басманный суд, который продолжит рассмотрение ходатайства следователя о его заключении под стражу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Шпигель доставлен в суд. В ближайшее время начнется заседание по вопросу избрания ему меры пресечения", - сказала собеседница агентства. Накануне суд отложил заседание в связи с ухудшением состояния здоровья Шпигеля, которому понадобилась помощь врачей.

Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 20 мая Белозерцева и еще четверых обвиняемых - жену Шпигеля Евгению, сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова.

Все обвиняемые были задержаны в воскресенье. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей. В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве"). В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.