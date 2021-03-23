В Москве задержали двух подозреваемых в похищении 6 млн рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московском регионе двоих приезжих, которые подозреваются в разбойном нападении на работника кондитерской фабрики. Как сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, полтора года назад они избили мужчину и похитили из багажника автомобиля сумку с 6 млн рублей.

"По предварительным данным, в октябре 2019 года злоумышленники, двигаясь на двух машинах по Ленинскому проспекту в Москве, спровоцировали ДТП с автомобилем, который следовал в попутном направлении. Преградив дорогу, они напали на водителя, выстрелили в его сторону, предположительно, из травматического пистолета, избили и похитили из багажника сумки с деньгами, после чего скрылись. Сумма причиненного ущерба составила 6 млн рублей", - сказала она.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). На протяжении почти полутора лет личности злоумышленников устанавливались. Нападавшие постоянно меняли места жительства и соблюдали меры конспирации.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в столице и городском округе Балашиха Московской области задержали двоих подозреваемых, уроженцев государства Центральной Азии. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель МВД.