Суд 26 марта начнет слушать дело главы дознания ФТС Кизлыка и четырех его соучастников

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы 26 марта начнет слушания по уголовному делу в отношении начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка и еще четверых сотрудников таможни, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями с ущербом более 25 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Слушания по уголовному делу в отношении начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, заместителя начальника Внуковской таможни Константина Мишина, заместителя начальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина и старшего дознавателя по особо важным делам Домодедовской таможни Андрея Шурыгина назначены на 26 марта", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, с 3 июля 2018 года по 22 июля 2019 года сотрудники ФТС России приняли незаконные процессуальные решения. В результате люди, неправомерно переместившие через границу наличные деньги, были освобождены от уголовной ответственности. Также им необоснованно было возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства. Бюджету РФ этими действиями причинен ущерб на сумму свыше 25 млн рублей.