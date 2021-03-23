Фигурант дела о драке с силовиками на незаконной акции в Петербурге получил условный срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга во вторник приговорил к двум годам условно Андрея Ломова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти на несогласованной акции, которая прошла в городе 23 января. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Ломов был задержан после акции, которая прошла в городе 23 января. Его обвиняли в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья"). В суд дело поступило с ходатайством о рассмотрении его в особом порядке, который подразумевает согласие с предъявленным обвинением и предусматривает невозможность назначить подсудимому более двух третей от максимального наказания по статье, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Следователи считали, что Ломов на Невском проспекте умышленно толкнул сотрудников правоохранительных органов "на почве неприязненного отношения". После задержания суд заключил Ломова под стражу.

Несогласованные акции прошли в Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля. В ходе акций были задержаны десятки их участников, протоколы о нарушениях были составлены более чем на 1,4 тыс. человек. Суды отправили под административный арест более 350 человек, более 650 человек были оштрафованы.

СК также возбудил несколько уголовных дел по факту применения насилия в отношении силовиков на акциях. Кроме того, было также возбуждено уголовное дело об умышленном блокировании объектов транспортной инфраструктуры, а также о порче чужого имущества из-за повреждения автомобиля ДПС.