Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Защитники сестер Хачатурян надеются, что получение девушками статуса потерпевших по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны отца поможет им избежать уголовного преследования за его убийство, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.

Следственный комитет РФ официально уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей. Как уточнили ТАСС адвокаты девушек, их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими. "Для нас это дело важно тем, что у девушек теперь официально статус потерпевших со всеми вытекающими правами. Мы надеемся на прекращение уголовного преследования", - подчеркнул защитник. По его словам, теперь по делу Хачатуряна предстоит полноценное предварительное расследование, "в ходе которого следствие будет собирать доказательства совершения им преступлений". "По окончании расследования дело будет направлено в суд", - уточнил Паршин.

"Если уголовное дело в отношении Михаила поступит в суд, и суд признает его виновным в совершении всех преступлений против девушек, то мы получим очередное, уже неопровержимое доказательство того, что сестры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны". - сказал в свою очередь адвокат Алексей Липцер.