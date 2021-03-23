Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Защитники сестер Хачатурян надеются, что получение девушками статуса потерпевших по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны отца поможет им избежать уголовного преследования за его убийство, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Следственный комитет РФ официально уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей. Как уточнили ТАСС адвокаты девушек, их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими. "Для нас это дело важно тем, что у девушек теперь официально статус потерпевших со всеми вытекающими правами. Мы надеемся на прекращение уголовного преследования", - подчеркнул защитник. По его словам, теперь по делу Хачатуряна предстоит полноценное предварительное расследование, "в ходе которого следствие будет собирать доказательства совершения им преступлений". "По окончании расследования дело будет направлено в суд", - уточнил Паршин.
"Если уголовное дело в отношении Михаила поступит в суд, и суд признает его виновным в совершении всех преступлений против девушек, то мы получим очередное, уже неопровержимое доказательство того, что сестры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны". - сказал в свою очередь адвокат Алексей Липцер.
В феврале 2020 года следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью. 4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Проверка по этим обстоятельствам проводилась следствием с июня 2019 года до февраля 2020 года. Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года, а также на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствии матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение со своими дочерями, систематически наносил им побои, унижал их, угрожал причинением физического насилия, принуждал их к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у дочерей развились расстройства в виде "синдрома жестокого обращения" и "посттравматического стрессового расстройства".