{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело сестер Хачатурян
Обновлено 

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца

Защита надеется на прекращение уголовного преследования девушек
Ангелина и Крестина Хачатурян Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС, архив
Описание
Ангелина и Крестина Хачатурян
© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Защитники сестер Хачатурян надеются, что получение девушками статуса потерпевших по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны отца поможет им избежать уголовного преследования за его убийство, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.

На эту тему
Как расследовали дело сестер Хачатурян
Как расследовали дело сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ официально уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей. Как уточнили ТАСС адвокаты девушек, их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими. "Для нас это дело важно тем, что у девушек теперь официально статус потерпевших со всеми вытекающими правами. Мы надеемся на прекращение уголовного преследования", - подчеркнул защитник. По его словам, теперь по делу Хачатуряна предстоит полноценное предварительное расследование, "в ходе которого следствие будет собирать доказательства совершения им преступлений". "По окончании расследования дело будет направлено в суд", - уточнил Паршин.

"Если уголовное дело в отношении Михаила поступит в суд, и суд признает его виновным в совершении всех преступлений против девушек, то мы получим очередное, уже неопровержимое доказательство того, что сестры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны". - сказал в свою очередь адвокат Алексей Липцер.

На эту тему

В феврале 2020 года следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью. 4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Проверка по этим обстоятельствам проводилась следствием с июня 2019 года до февраля 2020 года. Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года, а также на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствии матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение со своими дочерями, систематически наносил им побои, унижал их, угрожал причинением физического насилия, принуждал их к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у дочерей развились расстройства в виде "синдрома жестокого обращения" и "посттравматического стрессового расстройства".

Теги
РоссияДело сестер Хачатурян
В Самаре приговорили к 15 годам лишения свободы мужчину, бросившего гранату в полицейских
Суд также назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей
Читать полностью