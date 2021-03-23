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Дело в отношении Ивана Белозерцева
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Бизнесмен Шпигель арестован по делу о взятках губернатору Пензенской области

Адвокаты Бориса Шпигеля намерены обжаловать его арест
Борис Шпигель Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
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Борис Шпигель
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу на два месяца бывшего члена Совета Федерации, бизнесмена Бориса Шпигеля по обвинению в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Шпигелю меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая", - сказала собеседница агентства.

Защита Шпигеля будет обжаловать его арест. 

"Защита просила суд избрать Шпигелю более мягкую меру пресечения в связи с тяжелым состоянием здоровья. Мы будем обжаловать принятое решение об аресте в апелляционной инстанции", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев в связи с данной следствию подпиской о неразглашении.

По данным источника в правоохранительных органах, бывшего сенатора отправят в СИЗО "Матросская тишина". 

"У Шпигеля есть серьезные проблемы со здоровьем. А так как только при "Матросской Тишине" в Москве есть тюремная больница, то предпринимателя отправят туда", - сказал собеседник агентства.

Ранее под стражу за получение взятки был заключен Белозерцев и еще четверо фигурантов дела, в том числе супруга Шпигеля.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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