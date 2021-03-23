Суд продлил меру пресечения фигуранту дела о перекрытии дорог в ходе акции в Москве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемому по делу о перекрытии дорог на несогласованной акции 23 января в Москве Глебу Марьясову. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Захватов.

"Суд продлил Марьясову меру пресечения в виде запрета действий до 24 мая", - сказал он.

По версии следствия, на незаконной акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Марьясов стал первым обвиняемым по делу о перекрытии движения в ходе несанкционированной акции. Вину он не признает.